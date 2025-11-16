MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τροχαίο στην αυτοκινητοπομπή του Βανς – Σε κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός

|
THESTIVAL TEAM

Δύο οχήματα της αστυνομίας συγκρούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Μέριβιλ του Τενεσί, κατά τη διάρκεια συνοδείας της αυτοκινητοπομπής του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης του Μέριβιλ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 27 χιλιόμετρα νότια του Νόξβιλ και αφορούσε έναν πολιτειακό τροχονόμο και έναν αστυνομικό μοτοσικλετιστή του Μέριβιλ. Ο ειδικός πράκτορας Τζέισον Πακ, διευθυντής επικοινωνίας του Τμήματος Ασφάλειας του Τενεσί, ανέφερε στο CBS News ότι ένα από τα δύο ασθενοφόρα της συνοδείας σταμάτησε άμεσα και παρείχε βοήθεια στον τραυματία.

Η πόλη του Μέριβιλ επιβεβαίωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μέριβιλ, Τόνι Κρις, ζήτησε από το κοινό «να προσευχηθεί για τον αστυνομικό, την οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό».

ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

