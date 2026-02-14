Τρεις νεκροί σε αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοο στην Καραϊβική – Φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X ότι βομβάρδισαν ακόμη ένα ταχύπλοο το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική χθες Παρασκευή, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες σε αυτό.

«Στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή SOUTHCOM Στρατηγού Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, η Κοινή Ομάδα Δράσης Southern Spear πραγματοποίησε μια θανατηφόρα κινητική επίθεση σε ένα σκάφος που λειτουργούσε από Ορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών. Τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. Δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ», αναφέρει στην ανάρτηση του το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi February 14, 2026

Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον φέρονται να ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις ανακοινώσεις του στρατού των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτή αμφισβητείται.