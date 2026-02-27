Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

Δυσαρεστημένος με το Ιράν εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συγκεκριμένα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Μάλιστα, έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Πρόσθεσε πάντως ότι, παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει.