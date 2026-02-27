Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Δυσαρεστημένος με το Ιράν εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, συγκεκριμένα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.
Μάλιστα, έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».
Πρόσθεσε πάντως ότι, παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει.