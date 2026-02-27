MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δυσαρεστημένος με το Ιράν εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συγκεκριμένα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Μάλιστα, έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Πρόσθεσε πάντως ότι, παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει.

Ιράν Ντόναλτ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Δόξας πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο της κόρης του να κλαίει, “μην το κάνεις” του φώναζε ο Λιάγκας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ταϊλάνδη: Σουηδός γκάνγκστερ σκότωσε 57χρονο Βρετανό με μια καρατιά στον λαιμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Europa League: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσέσκου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: Επιλέγω τουρνουά με οικονομικά κριτήρια

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπαίνουν λαμαρίνες στην πλατεία Ελευθερίας – Μετά το Πάσχα ανακοινώσεις για νέες θέσεις στάθμευσης

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Συναγερμός από την Ισπανία για τη γρίπη των χοίρων – Προειδοποιεί για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο