ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους νέους ηγέτες του Ιράν

Φωτογραφία: NATO
THESTIVAL TEAM

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις κατά τη δεύτερη ημέρα του νέου πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να μιλήσουν και εκείνος δέχτηκε.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου και εφόσον «προχωρήσει» η νέα αυτή διαφαινόμενη διπλωματική προσπάθεια για επίλυση της κρίσης, αλλάζει άρδην το τοπίο και ενδεχομένως να αποτελέσει το «παράθυρο» που αναζητούν όλες οι πλευρές, προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο μίας ατέρμονης κρίσης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε με δηλώσεις του στο CNBC την εκτίμηση ότι η επιχείρηση στο Ιράν βρίσκεται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και ότι «οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές».

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», τόνισε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ θετικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλες δηλώσεις του στο FOX News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση είναι εξαιρετικά πετυχημένη και ότι με ένα μόνο κτύπημα, σκοτώθηκαν 48 Ιρανοί ηγέτες. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε. 48 Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν με ένα κτύπημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ντόναλντ Τραμπ

