Τραμπ σε Βανς: “Βρες τρόπο να βγούμε από τον πόλεμο με το Ιράν” – Υπό δρακόντεια μέτρα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψάχνει διακαώς έξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν και έχει ζητήσει από τον Τζέι Ντι Βανς να βρει έναν τρόπο απεμπλοκής, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει σε κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ, καθώς ξεκινούν σήμερα (10/04) οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, με το Πακιστάν να παίζει καθοριστικό μεσολαβητικό ρόλο. Οι κύριες συναντήσεις αναμένονται αύριο Μ. Σάββατο (11.04.2026).

Ο Βανς, που αναχωρεί σήμερα, συγκαταλέγεται στους πιο επιφυλακτικούς υποστηρικτές της σύγκρουσης με το Ιράν μέσα στον στενό κύκλο του Τραμπ.

Διαχρονικά εμφανίζεται σκεπτικιστής απέναντι σε στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της προοπτικής αποστολής στρατευμάτων σε πολέμους χωρίς σαφές τέλος.

Η επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, πραγματοποιείται τη στιγμή που η εύθραυστη, προσωρινή εκεχειρία δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάρρευση.

Το χάσμα ανάμεσα στις δημόσιες απαιτήσεις του Ιράν και εκείνες των ΗΠΑ και του συμμάχου τους, Ισραήλ, φαίνεται αγεφύρωτο.

Ο Βανς συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τη μορφή των συνομιλιών -αν θα είναι άμεσες ή έμμεσες- ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες προσδοκίες για τη συνάντηση.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες θέλουν επικεφαλής να είναι ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή με την Ουάσινγκτον, ειδικά μετά τις απώλειες ηγετικών στελεχών του καθεστώτος από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον. Η Ισλαμαμπάντ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

«Αστακός» το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν σήμερα με προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών. Η κύρια συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, ενώ οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να παραταθούν έως την Κυριακή, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Περίπου 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανάμεσά τους στρατιώτες, αστυνομικοί και πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών, έχουν αναλάβει την προστασία των συνομιλιών. Οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ έχει δημιουργηθεί μια «κόκκινη ζώνη» υψηλής ασφάλειας που περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν σε ξενοδοχείο εντός της ζώνης αυτής, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συνεργάζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η συμμετοχή των Ιρανών παραμένει αβέβαιη μετά τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν περισσότερους από 300 θανάτους στον Λίβανο την Τετάρτη, γεγονός που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία.

Τα πλήγματα αυτά, τα πιο πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», όπως δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.