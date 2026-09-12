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Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

“Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν ν’ αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

“Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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