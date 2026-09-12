Ζωή Κρονάκη – Τάσος Ιορδανίδης: Επέστρεψαν με το “Καλημέρα είπαμε;” – Τα πρώτα λόγια στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα το πρωί η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, επιστρέφοντας για τρίτη συνεχόμενη τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Οι δύο παρουσιαστές μπήκαν μαζί στο ανανεωμένο πλατό, εμφανώς χαρούμενοι για τη νέα αρχή, χωρίς ωστόσο να κρύψουν το άγχος και τη συγκίνησή τους για την πρώτη εκπομπή της σεζόν.

«Με το δεξί παρακαλώ πολύ! Καλή σας ημέρα! Καλώς ήρθατε σε αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν! Είναι η πρεμιέρα μας και η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για την επιστροφή τους στους τηλεοπτικούς δέκτες.

«Είναι γεγονός, αλήθεια, πραγματικότητα. Είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να είμαστε εδώ, σε μία περίοδο που υπάρχουν πολλές αλλαγές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και φέτος μαζί σας», ανέφερε.

Ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εισέπραξε την αγάπη των τηλεθεατών για την εκπομπή, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν για τη νέα σεζόν.

«Αισθάνθηκα κι εγώ την αγάπη του κόσμου για την εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε ανανεωθεί, έχει ανανεωθεί το πλατό, ακόμα και το μουσικό σήμα της εκπομπής», πρόσθεσε.

Η πρεμιέρα είχε και μια πιο προσωπική, νοσταλγική στιγμή, καθώς η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκαν με το τηλεοπτικό κοινό φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, ανάμεσά τους και στιγμιότυπα από διακοπές με τους γονείς τους.