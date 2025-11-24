Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε

Νέα ανάρτηση έκανε το Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας, εκφράζοντας την απορία του για το αν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο του.

Παράλληλα, όμως, αφήνει κι ένα παράθυρο αισιοδοξίας, λέγοντας πως τελικά «κάτι καλό μπορεί να συμβεί».

Το μήνυμα Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»