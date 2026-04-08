Τραμπ για την εκεχειρία με το Ιράν: “Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη, η Κίνα τους ώθησε στις διαπραγματεύσεις”

«Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη», γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με το Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος σε πανηγυρικό τόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έχουν βαρεθεί αρκετά! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα “περιμένουμε” για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής».

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐉. 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝟏𝟐:𝟎𝟏 𝐀𝐌 𝐄𝐒𝐓 𝟎𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟔 April 8, 2026

«Η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.