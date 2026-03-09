Τραμπ: Δεν είμαστε κοντά σε απόφαση για αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης σχετικά με πιθανή αποστολή στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Μιλώντας στη New York Post από ένα γήπεοδο γκολφ στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στο Ιράν.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.