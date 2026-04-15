MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Συνελήφθη ο πατέρας του φερόμενου δράστη της επίθεσης σε σχολείο – Είναι διευθυντής αστυνομίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας.

Ο πατέρας του δράστη υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, νεκροί από την επίθεση είναι 3 μαθητές και ένας καθηγητής, ενώ 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Τουρκία

