ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Fake news η αναχαίτιση του πυραύλου στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ

|
THESTIVAL TEAM

Fake news -από τα πολλά που δημοσιεύονται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή- αποδείχθηκαν οι σειρήνες στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, οι οποίες υποτίθεται ήχησαν τα ξημερώματα (13/03).

Έμπιστα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας (όπως το Anadolu) μετέδωσαν νωρίς το πρωί πως κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπούσαν για τουλάχιστον 5 λεπτά οι σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ σταμάτησαν μόνο όταν εξουδετερώθηκε η απειλή.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως η αεροάμυνα της χώρας λειτούργησε άψογα και αναχαίτισε πύραυλο που προερχόταν από άγνωστη κατεύθυνση.

Την είδηση σχετικά με τα fake news έκανε γνωστή ανταποκρίτρια του Cyprus Times στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος μετέδωσε αρχικά τις πληροφορίες αν και όλα φαίνονται πως ξεκίνησαν από διάφορους λογαριασμούς στα social media.

Χρήστες ανέβασαν μάλιστα βίντεο στα οποία είτε ακούγονταν οι σειρήνες, είτε φαινόταν ο πύραυλος στον ουρανό.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν:

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

