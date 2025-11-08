MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωμάτων – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κάθειρξη οκτώ ετών σε καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών για χρηματισμό από σπουδαστές του – Καταδικάστηκαν και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Η ΠΕΔΚΜ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Στην ατζέντα της τα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα των δήμων και η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Βρήκαμε άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ξεκινάει σήμερα η παρουσία επί 24ωρης βάσης αστυνομικών σε 25 περιοχές με Ρομά – Προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου