MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 25 νεκροί στη Νιγηρία σε δύο επιθέσεις τζιχαντιστών

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη το βράδυ στη βορειοανατολική Νιγηρία κατά τη διάρκεια τζιχαντιστικών επιθέσεων που αποδίδονται στην Μπόκο Χαράμ, στην πολιτεία Ανταμάουα.

«Ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι προέρχονται από την Μπόκο Χαράμ, που ταξίδευαν με πολλές μοτοσικλέτες, τρεις ανά δίτροχο, εισήλθαν στο Σιουάρι (ένα χωριό στην περιοχή Κιρτσίνγκα του Μανταγκάλι) την Τρίτη και επιτέθηκαν στην αγορά. Άνοιξαν πυρ εναντίον του πληθυσμού, σκοτώνοντας 21 άτομα, ενώ αρκετοί άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν παρά τα τραύματα από πυροβολισμούς», δήλωσε στο AFP ένας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος του Μανταγκάλι, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι επιτιθέμενοι λεηλάτησαν την αγορά, κλέβοντας τρόφιμα, ζώα και μοτοσικλέτες, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Για βιαιότητες έκαναν επίσης λόγο και κάτοικοι. Στο γειτονικό Χονγκ, που επίσης βρίσκεται στην Ανταμάουα, αναφέρθηκε άλλη μια επίθεση.

Η αύξηση της βίας που διαπράττεται από τζιχαντιστικές ομάδες και ληστές στη Νιγηρία τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει την οργή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές, διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές την ημέρα των Χριστουγέννων στην πολιτεία Σοκότο (βορειοδυτικά) με στόχο τζιχαντιστές.

«Η Μπόκο Χαράμ μας επιτέθηκε. Αφού έφυγαν, ανακαλύψαμε τα πτώματα τριών στρατιωτών, ενώ σκοτώθηκε και μια γυναίκα. Η πόλη ασφαλίζεται πλέον από τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά κάποιοι από εμάς έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν από φόβο για το τι συνέβη», δήλωσε στο AFP ο Εζεκιέλ Μούσα, κάτοικος του Χονγκ.

Από το 2009, η τζιχαντιστική βία στα βορειοανατολικά της χώρας, που διεξάγεται κυρίως από την Μπόκο Χαράμ και την αντίπαλη οργάνωση, το Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία της Δυτικής Αφρικής (ISWAP), έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Νιγηρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Αυτές οι τροφές βάζουν φρένο στη γήρανση και σας κρατούν νέους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες κλάδευσης δέντρων για μία εβδομάδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τσίπρας για υποκλοπές: Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο – Δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βίντεο από τη συμμορία Ρομά που λήστευε και βασάνιζε τα θύματά της στην Τρίπολη – “Με βίασαν με απειλή μαχαιριού” κατέθεσε 60χρονη

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι, τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Υποκλοπές: Ποινή φυλάκισης 8 ετών στους τέσσερις ενόχους, αναστολή μέχρι την έφεση