Τουλάχιστον 25 νεκροί στη Νιγηρία σε δύο επιθέσεις τζιχαντιστών

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη το βράδυ στη βορειοανατολική Νιγηρία κατά τη διάρκεια τζιχαντιστικών επιθέσεων που αποδίδονται στην Μπόκο Χαράμ, στην πολιτεία Ανταμάουα.

«Ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι προέρχονται από την Μπόκο Χαράμ, που ταξίδευαν με πολλές μοτοσικλέτες, τρεις ανά δίτροχο, εισήλθαν στο Σιουάρι (ένα χωριό στην περιοχή Κιρτσίνγκα του Μανταγκάλι) την Τρίτη και επιτέθηκαν στην αγορά. Άνοιξαν πυρ εναντίον του πληθυσμού, σκοτώνοντας 21 άτομα, ενώ αρκετοί άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν παρά τα τραύματα από πυροβολισμούς», δήλωσε στο AFP ένας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος του Μανταγκάλι, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι επιτιθέμενοι λεηλάτησαν την αγορά, κλέβοντας τρόφιμα, ζώα και μοτοσικλέτες, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Για βιαιότητες έκαναν επίσης λόγο και κάτοικοι. Στο γειτονικό Χονγκ, που επίσης βρίσκεται στην Ανταμάουα, αναφέρθηκε άλλη μια επίθεση.

Η αύξηση της βίας που διαπράττεται από τζιχαντιστικές ομάδες και ληστές στη Νιγηρία τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει την οργή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές, διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές την ημέρα των Χριστουγέννων στην πολιτεία Σοκότο (βορειοδυτικά) με στόχο τζιχαντιστές.

«Η Μπόκο Χαράμ μας επιτέθηκε. Αφού έφυγαν, ανακαλύψαμε τα πτώματα τριών στρατιωτών, ενώ σκοτώθηκε και μια γυναίκα. Η πόλη ασφαλίζεται πλέον από τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά κάποιοι από εμάς έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν από φόβο για το τι συνέβη», δήλωσε στο AFP ο Εζεκιέλ Μούσα, κάτοικος του Χονγκ.

Από το 2009, η τζιχαντιστική βία στα βορειοανατολικά της χώρας, που διεξάγεται κυρίως από την Μπόκο Χαράμ και την αντίπαλη οργάνωση, το Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία της Δυτικής Αφρικής (ISWAP), έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.