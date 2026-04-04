Το μενού του Artemis II: Αυτά θα τρώνε οι αστροναύτες στο ταξίδι προς τη Σελήνη

Όπως είναι πολύ πιθανό να έχεις δει αυτές τις μέρες, μία αποστολή που ονομάστηκε Artemis II και αποτελεί μέρος του προγράμματος Artemis Program της NASA, πάει στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Άνθρωποι είναι και οι αστροναύτες, δεν πρέπει να φάνε κάτι σε αυτό το μακρινό τους ταξίδι;

Και, για να σοβαρευτούμε, το ζήτημα δεν είναι απλά ότι οι αστροναύτες πρέπει να είναι χορτάτοι, αλλά στην πραγματικότητα, ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η διατροφή τους παίζει κρίσιμο ρόλο για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Δύσκολα τα πράγματα εκεί πάνω, γενικώς!

Αυτό συμβαίνει διότι στο διάστημα, η έλλειψη βαρύτητας επηρεάζει την όρεξη, τη γεύση του ανθρώπου, αλλά και τη συντήρηση των τροφίμων. Γι’ αυτό, κάθε γεύμα πρέπει να είναι ελαφρύ, ασφαλές και εύκολο προς κατανάλωση και βέβαια, χωρίς ψίχουλα ή υγρά που μπορεί να διασκορπιστούν στην καμπίνα.

Έτσι, το διαιτολόγιο των αστροναυτών βασίζεται κυρίως σε αφυδατωμένα γεύματα, σε θερμοσταθεροποιημένα τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση δηλαδή, καθώς και σνακ υψηλής ενέργειας.

Μενού προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε αστροναύτη

Κάθε μέλος του πληρώματος έχει εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, ανάλογα με τις θερμιδικές του ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Πριν την αποστολή, οι αστροναύτες δοκιμάζουν διαφορετικά τρόφιμα και επιλέγουν εκείνα που προτιμούν. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με κάποιον ειδικό, που διαμορφώνει το πρόγραμμα διατροφής.

Η διατροφή είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε βιταμίνες και μέταλλα, να περιορίζει την απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη αποστολή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανεφοδιασμού, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε βαθύ διάστημα. Έτσι, ήταν αναγκαίο το μενού να είναι προκαθορισμένο και σχεδιασμένο, ώστε το διαστημόπλοιο και οι αστροναύτες να είναι αυτόνομοι.

Η αποθήκευση του φαγητού γίνεται μάλιστα σε ειδικά δοχεία που περιέχουν προμήθειες για δύο έως τρεις μέρες. Βέβαια, δεν είναι όλα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, αφού ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πτήση, κάποιες τροφές δεν γίνεται να καταναλωθούν. Λόγου χάριν, στην εκτόξευση δεν είναι δυνατή η χρήση του συστήματος παροχής νερού, το οποίο απαιτείται για την ανασύσταση των αποξηραμένων τροφίμων. Τότε λοιπόν οι αστροναύτες αρκούνται στα έτοιμα γεύματα.

Τι έχει το μενού

Για να δούμε τώρα πόσα τρόφιμα έχουν να επιλέξουν; 189 διαφορετικές τροφές και ροφήματα βρίσκονται στο διαστημόπλοιο, με περισσότερα από δέκα είδη ποτών, όπως καφές, πράσινο τσάι, κακάο και ροφήματα φρούτων. Τίποτα να μη λείπει, δηλαδή.

Στο μενού βρίσκονται τορτίγιες (καθώς δεν κάνουν ψίχουλα, εν αντιθέσει με το ψωμί), ζυμαρικά, ρύζι και κοτόπουλο, ομελέτες, ξηροί καρποί και μπάρες δημητριακών. Επίσης, το μενού περιλαμβάνει από λουκάνικα για το πρωινό, δημητριακά, γκρανόλα και σαλάτες, μέχρι μακαρόνια με τυρί και μοσχαρίσιο brisket.

Δεν λείπουν και τα απαραίτητα συνοδευτικά όπως σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, μέλι, μαρμελάδες και αλείμματα.

Και το γλυκό τους θα το φάνε όμως, αφού η λίστα με τα τρόφιμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κέικ, μπισκότα και σοκολάτες.

Έχει προβλεφθεί χρόνος για τρία βασικά γεύματα ημερησίως, ενώ οι αστροναύτες μπορούν να καταναλώνουν έως δύο αρωματισμένα ροφήματα την ημέρα, όπως καφέ.

Η ιστορική αποστολή ξεκίνησε

Το Artemis II είναι το πρώτο που κάνει το ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και τέθηκε σε γήινη τροχιά την Τετάρτη 1 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος.

Οι τρεις αστροναύτες των ΗΠΑ, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν «είναι ασφαλείς και σε εξαιρετική διάθεση», ανακοίνωσε η NASA.