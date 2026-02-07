Το “καταστροφικό” σχέδιο της Amazon: Κλείνει αποθήκη με 600 εργαζόμενους και προκαλεί οργή

Θύελλα αντιδράσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει η απόφαση της Amazon να κλείσει μία από τις γιγάντιες αποθήκες της στο Milton Keynes.

Η συγκεκριμένη απόφαση που χαρακτηρίζεται ως «καταστροφική», αναμένεται να επηρεάσει 600 άτομα που απασχολεί η αποθήκη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε διαβούλευση σχετικά με την πρόταση για το κλείσιμο της αποθήκης στο Milton Keynes, που ήταν το πρώτο κέντρο της Amazon που άνοιξε το 1998. Η αποθήκη αυτή, 52.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται παράλληλα στον αυτοκινητόδρομο M1, κοντά στην έξοδο 13.

Η επιλογή που προσφέρει η Amazon

Η Amazon δήλωσε ότι οι 590 υπάλληλοι που επηρεάζονται από την ανακοίνωση θα έχουν την επιλογή μετακίνησης στη νέα αποθήκη της στο Northampton, ή σε άλλα κέντρα.

Η νέα αποθήκη στο Northampton, που βρίσκεται κοντά στον M1 στην έξοδο 15, θα απασχολεί αρχικά 1.400 άτομα και αναμένεται να φτάσει τα 2.000. Το κόστος κατασκευής της ανέρχεται σε 500 εκατ. λίρες και η αποθήκη θα ανοίξει τον Μάιο φέτος στο SEGRO Logistics Park.

Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου, ο Adam Zerny, ανεξάρτητος ηγέτης του συμβουλίου, δήλωσε: «Ήταν μια πολύ σημαντική δέσμευση ότι η Amazon θα προσέφερε θέσεις εργασίας σε σχεδόν κάθε υπάλληλο στο νέο αποθηκευτικό χώρο στο Northampton.

Η Amazon παραμένει ένας μεγάλος εργοδότης στην κεντρική περιοχή του Bedfordshire, με περισσότερα από 2.000 άτομα να εργάζονται στις εγκαταστάσεις της γύρω από το Dunstable», ανέφερε.

Τι λέει η Amazon

Σε δήλωση της στη The Sun, εκπρόσωπος της Amazon ανέφερε: «Αξιολογούμε συνεχώς το δίκτυό μας για να διασφαλίσουμε ότι ταιριάζει στις επιχειρηματικές μας ανάγκες και για να βελτιώσουμε την εμπειρία των εργαζομένων και των πελατών μας».

Σχετικά με την προσφορά μετακίνησης των υπαλλήλων του Milton Keynes στη νέα αποθήκη στο Northampton, η Amazon δήλωσε: «Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».