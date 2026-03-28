MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – Χτυπήθηκαν και εργοστάσια πυρομαχικών

|
THESTIVAL TEAM

Τρία κύματα επιθέσεων εξαπέλυσε την Παρασκευή (17.03.2026) κατά του Ιράν, το Ισραήλ, στοχεύοντας σε εργοστάσια του πυρηνικού προγράμματος αλλά και σε εγκαταστάσεις πυρομαχικών.

Οι IDF ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν με πάνω από 50 αεροσκάφη σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, έπληξε στην Αράκ βασική υποδομή για παραγωγή πλουτωνίου για τα πυρηνικά όπλα αλλά και μία «μοναδική» εγκατάσταση στο Ιράν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εκρηκτικών που απαιτούνται για τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου, που βρίσκεται στη Γιαζντ.

Πέρα από αυτά, πλήγματα δέχθηκαν και εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών τα οποία προμήθευαν με όπλα τη Χαμάς, τη Χεμπολάχ και άλλες οργανώσεις.

Αναλυτικά επιτέθηκαν σε:

Στρατιωτική βιομηχανία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρομαχικών. Εγκατάσταση του ιρανικού υπουργείου Άμυνας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών. Η εγκατάσταση χρησίμευε ως πηγή εφοδιασμού πυρομαχικών για τους τρομοκρατικούς βραχίονες του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και Χεζμπολάχ. Εγκατάσταση για την παραγωγή εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εμβαθύνουν τη ζημιά στις στρατιωτικές βιομηχανίες του καθεστώτος, προκειμένου να στερήσουν τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει οικοδομήσει επί χρόνια», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Στο μεταξύ, το Ιράν κατήγγειλε πως το Ισραήλ επιτέθηκε για 3η φορά στις στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.

Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Χάρης Βαρθακούρης: Ακούγοντας το Ferto του Ακύλα είπα, μέσα μου, πως δεν είναι η χρονιά του αδελφού μου για την Eurovision

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Όχι στον πόλεμο, να φύγουνε οι βάσεις από την Ελλάδα” – Αντιπολεμική πορεία στο κέντρο – Βίντεο και φωτο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Μαρτίου

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Soul της Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ελλάδα-Παραγουάη 0-1: Μουδιασμένη και ακίνδυνη στην επιστροφή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του τελικού στο Πανθεσσαλικό