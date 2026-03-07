Το Ιράν υπόσχεται να συνεχίσει “εντατικά” τα πλήγματα, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον γειτόνων του στον Κόλπο οι οποίοι φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ υποσχέθηκε να μην συνθηκολογήσει παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και να συνεχίσει να απαντά στα πλήγματα που δέχεται εδώ και μία εβδομάδα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκρήξεις σημειώθηκαν το απόγευμα στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά επίσης στη Μανάμα του Μπαχρέιν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον θέσεων στις γειτονικές χώρες που χρησιμοποιούνται «στην επίθεση», ενώ επικαλέσθηκε «αποδείξεις» ότι ορισμένα κράτη της περιοχής έχουν «τεθεί στη διάθεση του εχθρού».

Ο πόλεμος, που έχει προκαλέσει ανάφλεξη σε όλη την περιοχή, μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα του, στέλνοντας στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου καθώς έχουν παραλύσει πολλές ροές υδρογονανθράκων προερχόμενες από τον Κόλπο.

Οι ισραηλινές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πριν από τα χαράματα, ήταν από τις πιο σημαντικές από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου. Είχαν στόχο κυρίως μια στρατιωτική ακαδημία, ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων.

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν κόκκινες φλόγες και καπνό να υψώνονται από το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα, όπου ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε 16 αεροπλάνα της επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, στοχοθετήθηκε επίσης, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Στους δρόμους της Τεχεράνης, κάτοικοι, με τους οποίους επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταστήσει σημεία ελέγχου για να εμποδίσουν τις λεηλασίες και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο. Σύμφωνα με έναν 40χρονο κάτοικο, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, τα καταστήματα είναι ανοικτά και υπάρχουν «διαθέσιμα» εμπορεύματα, αν και «όλα έχουν γίνει λίγο πιο ακριβά».

Οι βομβαρδισμοί συνεχίσθηκαν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως χθες, Παρασκευή, έπληξε «400 στόχους» σε όλο το Ιράν. Η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή αμερικανική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε από την πλευρά της πως έπληξε περισσότερους από «3.000» στόχους από την έναρξη της επιχείρησης.

Οι ιρανικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι τώρα περίπου 1.000 νεκρούς από την αρχή του πολέμου, το 30% των οποίων είναι παιδιά, όπως ανακοίνωσαν. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Στους τάφους τους» –

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν -μέλος της τριανδρίας που ασκεί τη μεταβατική εξουσία μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα- δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί, σε ομιλία του που μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, σε απάντηση στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση».

«Οι εχθροί (Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία τους να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε.

Πριν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας -επίσης μέλος της μεταβατικής τριανδρίας- επαναλάβει ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις του σε γειτονικές χώρες, λέγοντας πως σ’ αυτό συμφωνούν όλοι οι «πυλώνες του συστήματος», ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι τα κράτη αυτά δεν θα δέχονται πλέον επιθέσεις, εκτός αν ξεκινούν πλήγματα από τα εδάφη τους.

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν ότι τα εδάφη τους δεν χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αφού είχαν επαναλάβει, πριν από τον πόλεμο, ότι δεν θα επιτρέψουν τέτοια χρήση.

Και σήμερα, αυτές οι πλούσιες μοναρχίες στις οποίες υπάρχουν υποδομές ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια παραγωγή υδρογονανθράκων, αλλά και αμερικανικές βάσεις, συνεχίζουν να ζουν στο ρυθμό των συναγερμών.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο του κόσμου, χρειάσθηκε να αναστείλει για λίγο τη λειτουργία του το πρωί. Και αργά το απόγευμα τα Εμιράτα έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις «με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν».

Επιθέσεις είχαν επίσης στόχο το Κουβέιτ, όπου η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε την παραγωγή πετρελαίου «για λόγους ανωτέρας βίας», αλλά και τη Σαουδική ΑΡαβία.

Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία είναι ανεπτυγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί, καθώς και 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πετρελαϊκό κοίτασμα της Σεϊμπάχ (νοτιοανατολική Σαουδική Αραβία).

Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν στον Κόλπο δύο πετρελαιοφόρα, το Prima, το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει το στενό του Χορμούζ -πέρασμα νευραλγικής σημασίας για την παγκόσμια θαλάσσια μεταφορά του πετρελαίου και του αερίου, το οποίο έχει κλείσει από την Τεχεράνη- και ένα άλλο με σημαία των Νησιών Μάρσαλ.

Σχεδόν 300 νεκροί στον Λίβανο –

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικές επιχειρήσεις» στη σύγκρουση, ανακοίνωσε σήμερα το Λονδίνο. Βομβαρδιστικά B-1 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στη βάση της RAF στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, συμμάχου του Ισραήλ, δημιούργησε εξάλλου φόβους για επέκταση της σύγκρουσης στον Καύκασο.

Η σύγκρουση εκτείνεται επίσης μέχρι το Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου έχουν τις βάσεις τους οργανώσεις εξόριστων Κούρδων του Ιράν. Οι Φρουροι της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λένε ότι στοχοθέτησαν εκεί «αυτονομιστικές ομάδες».

Στον Λίβανο, ο οποίος ενεπλάκη στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε τη Δευτέρα στο Ισραήλ για να «εκδικηθεί» το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διαγράφεται μια «ανθρωπιστική καταστροφή», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, καθώς κάτοικοι εκτοπίζονται μαζικά από τις ζώνες που σφυροκοπούνται από τον ισραηλινό στρατό, μεταξύ των οποίων τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο του φιλοϊρανικού κινήματος.

Η Βηρυτός έχει καταγράψει από τη Δευτέρα σχεδόν 300 νεκρούς απ’ αυτά τα ισραηλινά πλήγματα και περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκασθεί να διαφύγουν, σύμφωνα με το νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ