Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε πλήγμα σε εργοστάσιο αφαλάτωσης – Πυρκαγιά και υλικές ζημιές στη Μανάμα

THESTIVAL TEAM

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση του Ζουφάιρ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

«Σε απάντηση στην επίθεση των αμερικανών τρομοκρατών της βάσης του Ζουφάιρ εναντίον του εργοστασίου αφαλάτωσης του Κεσμ, η αμερικανική βάση επλήγη αμέσως με πυραύλους ακριβείας (…) των Φρουρών της Επανάστασης», δήλωσαν αυτοί οι τελευταίοι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε δηλώσει νωρίτερα πως η επίθεση σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις σε νότια γειτονική χώρα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου δεν είχε κατονομάσει ωστόσο τη χώρα. «Το έγκλημα θα λάβει ανάλογη απάντηση», δήλωσε.

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην πρωτεύουσα Μανάμα έπειτα από ιρανική επίθεση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στη Μανάμα είχαν ακούσει νωρίτερα ισχυρές εκρήξεις.

«Η ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και υλικές ζημιές σε μια κατοικία και γειτονικές πολυκατοικίες στη Μανάμα», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρόσθεσε ότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας λαμβάνει «τα απαραίτητα μέτρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

