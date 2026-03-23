Την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου από το Ισραήλ ζητά ο ακροδεξιός υπουργός Σμότριτς

Το Ισραήλ θα πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά του με τον Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, βαθιά μέσα στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ ισραηλινά στρατεύματα βομβάρδιζαν γέφυρες και κατέστρεψαν σπίτια στην περιοχή σε μια κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση.

Όπως δήλωσε σε ισραλινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα πως η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».



«Λέω εδώ καθαρά σε κάθε αίθουσα και σε κάθε συζήτηση: τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι ο [ποταμός] Λιτάνι», είπε ο Σμότριτς.



Ο Σμότριτς κάλεσε επίσης το Ισραήλ να προσαρτήσει έδαφος που ελέγχει τώρα στη λωρίδα της Γάζας μέχρι τη γραμμή εκεχειρίας με τη Χαμάς. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη τον Οκτώβριο άφησε το Ισραήλ με τον έλεγχο του 53% της Γάζας, όπου έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει κατεδαφίσει κτίρια.



Τα σχόλια του Σμότριτς είναι η μέχρι τώρα πιο απερίφραστη δήλωση από υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο για κατάληψη λιβανικού εδάφους σε έναν πόλεμο όπου το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει μαχητές της Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει το Ιράν.



Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στην περιοχή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ. Από τότε, το Ισραήλ διέταξε όλους τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι καθώς εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή, την οποία θεωρεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.



Οι Αρχές του Λιβάνου λένε πως η ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, και περισσότερο από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, με το Ισραήλ να διατάζει τους κατοίκους να φύγουν από μεγάλα τμήματα της χώρας.



Ο Σμότριτς, που είναι ηγέτης ενός μικρού ακροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνει συχνά σχόλια πέραν της επίσημης ισραηλινής πολιτικής.



Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υπαινίχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχέδια για κατάληψη γης, λέγοντας ότι ο Λίβανος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με «απώλεια εδάφους» αν δεν αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.