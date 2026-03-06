Τελεσίγραφο Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: “Παράδοση ή βέβαιος θάνατος”

Μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στον Λευκό Οίκο, παρουσία της ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον ιρανικό στρατό και την αστυνομία να εγκαταλείψουν το καθεστώς.

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να παραδώσουν τα όπλα τους. Είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να συμβάλετε ώστε να πάρει πίσω τη χώρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ότι όσοι αποστασιοποιηθούν από το καθεστώς θα λάβουν πλήρη ασυλία. «Μετά από τόσα χρόνια, έχετε την ευκαιρία να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί. Θα είστε απόλυτα ασφαλείς, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο, κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Μας τηλεφωνούν και ρωτούν πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τους απάντησα ότι ίσως είναι πλέον αργά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη χαμένο σε όλα τα επίπεδα χαρακτήρισε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και απέκλεισε την ανάγκη για χερσαία εισβολή αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση είναι «χάσιμο χρόνου».

Την ώρα που ο πόλεμος μπαίνει στην 7η μέρα του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σύγκρουση με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα τα σχόλια του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα του Ιράν για χερσαία εισβολή ως «άσκοπο σχόλιο» και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι κάτι που σκέφτεται αυτή τη στιγμή. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε μιλώντας στο NBC News

Συμπλήρωσε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τις επιθέσεις, λέγοντας: «Έχουμε τεράστια πυρομαχικά, τα οποία ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Έχουμε τα περισσότερα που είχαμε ποτέ. Έχουμε πολλά σε άλλες χώρες».

Επανέλαβε ότι θέλει να έχει λόγο στην «επόμενη» μέρα του Ιράν. «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά».

Ο Τραμπ, πάντως, δεν κατονόμασε ποιον έχει στο μυαλό του, αλλά είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σκοτωθούν στον πόλεμο λέγοντας «τους παρακολουθούμε, ναι».