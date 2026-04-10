MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τεχεράνη: Ο χρόνος τελειώνει – Ο Λίβανος αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι το παράθυρο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή «στενεύει», ενόψει και των ειρηνευτικών συνομιλίων στο Ισλαμαμπάντ.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X την Πέμπτη, ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε: «Ο χρόνος τελειώνει».

Αναφερόμενος στην αποδοχή από την Ουάσινγκτον των προτάσεων των 10 σημείων της Τεχεράνης ως μέρος της εκεχειρίας, παρέθεσε την προηγούμενη ανάρτησή του λέγοντας: «Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας».

Πρόσθεσε τα σχόλια του Πακιστανού πρωθυπουργού σχετικά με τα συμφωνηθέντα σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας, τονίζοντας: «Ο Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ τόνισε δημόσια και σαφώς το ζήτημα του Λιβάνου· δεν υπάρχει περιθώριο για άρνηση και υπαναχώρηση».

«Σβήστε αμέσως τη φωτιά», είπε ο Γκαλιμπάφ για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, προειδοποιώντας περαιτέρω: «Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας έχουν σαφές κόστος και ΙΣΧΥΡΕΣ απαντήσεις».

Η -διάρκειας δύο εβδομάδων- εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ήρθε την Τετάρτη μετά από 40 ημέρες πολέμου.

Η Ουάσινγκτον αποδέχτηκε την πρόταση 10 σημείων της Τεχεράνης, η οποία επιμένει ότι συμπεριλαμβάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Το Ισραήλ αρνείται ότι συναίνεσε σε κάτι τέτοιο.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

