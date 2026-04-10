Τεχεράνη: Ο χρόνος τελειώνει – Ο Λίβανος αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι το παράθυρο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή «στενεύει», ενόψει και των ειρηνευτικών συνομιλίων στο Ισλαμαμπάντ.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X την Πέμπτη, ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε: «Ο χρόνος τελειώνει».

Αναφερόμενος στην αποδοχή από την Ουάσινγκτον των προτάσεων των 10 σημείων της Τεχεράνης ως μέρος της εκεχειρίας, παρέθεσε την προηγούμενη ανάρτησή του λέγοντας: «Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας».

Πρόσθεσε τα σχόλια του Πακιστανού πρωθυπουργού σχετικά με τα συμφωνηθέντα σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας, τονίζοντας: «Ο Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ τόνισε δημόσια και σαφώς το ζήτημα του Λιβάνου· δεν υπάρχει περιθώριο για άρνηση και υπαναχώρηση».

«Σβήστε αμέσως τη φωτιά», είπε ο Γκαλιμπάφ για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, προειδοποιώντας περαιτέρω: «Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας έχουν σαφές κόστος και ΙΣΧΥΡΕΣ απαντήσεις».

Η -διάρκειας δύο εβδομάδων- εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ήρθε την Τετάρτη μετά από 40 ημέρες πολέμου.

Η Ουάσινγκτον αποδέχτηκε την πρόταση 10 σημείων της Τεχεράνης, η οποία επιμένει ότι συμπεριλαμβάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Το Ισραήλ αρνείται ότι συναίνεσε σε κάτι τέτοιο.