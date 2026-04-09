Συνομιλίες Ουγγαρίας-Ρωσίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά εξηγήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά εξηγήσεις «το συντομότερο δυνατόν» από την Ουγγαρία μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο για τις τηλεφωνικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες είχαν θέμα εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους-μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με τη Ρωσία, κατά τη ασφάλειας και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνχο.

«Πλέον εναπόκειται στην κυβέρνηση του εμπλεκόμενου κράτους-μέλους να δώσει εξηγήσεις το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε αναφερόμενη στις συνομιλίες ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτερικών της Ουγγαρίας και της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ