Συναγερμός στο Παρίσι: Eκκενώνονται κεντρικά κτίρια μετά από απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο κέντρο του Παρισιού, μετά από μαζική αποστολή e-mails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, αυτή την ώρα εκκενώνονται διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και το κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο Πύργος του Άιφελ, δεν έχει εκκενωθεί προς το παρόν.
🔴 INFO BFMTV
Plusieurs établissements à Paris en cours d'évacuation pour une levée de doute après le signalement d'un engin explosifhttps://t.co/FqDM8QkCQ3— BFM (@BFMTV) February 20, 2026