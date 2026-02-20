Συναγερμός στο Παρίσι: Eκκενώνονται κεντρικά κτίρια μετά από απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο κέντρο του Παρισιού, μετά από μαζική αποστολή e-mails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, αυτή την ώρα εκκενώνονται διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και το κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο Πύργος του Άιφελ, δεν έχει εκκενωθεί προς το παρόν.