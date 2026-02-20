MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Παρίσι: Eκκενώνονται κεντρικά κτίρια μετά από απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο κέντρο του Παρισιού, μετά από μαζική αποστολή e-mails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, αυτή την ώρα εκκενώνονται διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και το κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο Πύργος του Άιφελ, δεν έχει εκκενωθεί προς το παρόν.

Παρίσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Με μανικετόκουμπα με το εθνόσημο των ΗΠΑ στο Κρατικό Νίκαιας ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η ατάκα για τον… “Δράκουλα” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Αίγυπτος: 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στο βορειανατολικό τμήμα της χώρας

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Συνεργάτης του πατέρα του ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σε επιφυλακή ο ισραηλινός στρατός για το Ιράν – “Το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη”, λέει εκπρόσωπος των IDF