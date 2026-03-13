Συναγερμός στην Τουρκία: Ηχούν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ
Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM
΄Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.
«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δυο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.
