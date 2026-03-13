MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Τουρκία: Ηχούν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

΄Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.

«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δυο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πάτρα: Ιρακινός έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του – Διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πιο ακριβά θα είναι τα αεροπορικά εισιτήρια της Air France και της KLM εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία – Αναφορές για ύποπτο περιστατικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του 7ου νηπιαγωγείου στη Θέρμη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Λάρισα: Σοκ με βίντεο μελών της συμμορίας Ρομά στο TikΤok – “Θα κάνουμε σούπα τα οστά του πατέρα σας”