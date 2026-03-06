MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σύλληψη 4 ανδρών στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες ως υπόπτους για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν έπειτα από έρευνα για φερόμενη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου.

Αστυνομικοί δήλωσαν ότι ένας από τους άνδρες ήταν Ιρανός, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, και έχουν τεθεί υπό κράτηση μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, στο Χάροου, στην περιοχή του Λονδίνου, και στο Γουάτφορντ, μια πόλη βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι έρευνες συνεχίζονται στις διευθύνσεις όπου συνελήφθησαν οι ύποπτοι από αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς και σε επιπρόσθετες ιδιοκτησίες στο Γουέμπλεϊ και το Μπάρνετ.

Βρετανοί βουλευτές και εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και χρόνια για απειλή στη Βρετανία από το Ιράν.

Η Αυστραλία έχει επίσης συνδέσει αντισημιτικές επιθέσεις με την Τεχεράνη.

Η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Χέλεν Φλάναγκαν δήλωσε σήμερα πως οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξάγεται εδώ και καιρό.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 40, 52 και 55 ετών και η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε άλλους έξι άνδρες στο πλαίσιο της επιχείρησης ως υπόπτους για συνδρομή σε εγκληματία.

Βρετανία Ιράν Κατασκοπεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Νίνο ακύρωσε την εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: “Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηρακλής: Ρήξη χιαστού υπέστη ο Παναγιωτίδης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Σρι Λάνκα: Οι αρχές απομάκρυναν το πλήρωμα ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΥΠΕΞ: Συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν χθες από τα ΗΑΕ – Άλλα 10 άτομα γύρισαν από Ιερουσαλήμ

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γεράσιμος Ανδρεάτος για Ακύλα και Ferto: “Ίσως να μην το περιμένετε αυτό από μένα”