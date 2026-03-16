Στενά του Ορμούζ: Οι 5 ευρωπαϊκές χώρες που λένε “όχι” στον Τραμπ για βοήθεια – Ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις σε συμμάχους της χώρας του καθώς και στην Κίνα να συμμετάσχουν σε επιχείρηση που θα διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και, κατ’ επέκταση, τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ είπε ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ναυτικά μέσα όπως ναρκαλιευτικά σκάφη που η Ευρώπη έχει περισσότερα από την Αμερική. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στην πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Η έκκληση του Τραμπ προς χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ, αντιμετωπίστηκε ψυχρά, παρότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πλήττονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή θα οδηγούσε σε εμπλοκή των χωρών αυτών στον πόλεμο, εκτιμούν κάποιοι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ιταλία είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα (μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Ελλάδα) που αντέδρασε με προσοχή στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ελλάδα: Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών τι θα κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας.

Σημείωσε, δε, ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων. «Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.