Στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του στρατού και συνομιλητής του Πριγκόζιν ο Ρώσος στρατηγός που πυροβόλησαν στη Μόσχα

Ο Ρώσος υποστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ ο οποίος δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς σήμερα το πρωί στη Μόσχα νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια, τα πόδια και το στήθος.

Ο δράστης, που περίμενε τον Αλεξέγεφ έξω από το διαμέρισμά του στην πολυκατοικία όπου διαμένει, επιτέθηκε στον 64χρονο αξιωματικό την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του. Για την ώρα ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη.

Δεν είναι επισήμως γνωστό σε τι κατάσταση είναι ο Αλεξέγεφ, πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι είναι κρίσιμη όπως και ότι έχασε πάρα πολύ αίμα πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Gen. Vladimir Alexeyev, deputy director of the GRU, was shot multiple times in Moscow today. A main architect of the invasion of Ukraine, Alexeyev also parlayed with Yevgeny Prigozhin during Wagner’s mutiny in 2023 and its occupation of the Southern Military District HQ in… pic.twitter.com/MsICUDcq0Z — Michael Weiss (@michaeldweiss) February 6, 2026

Ο Αλεξέγεφ είναι ένα από τα ανώτερα στελέχη της GRU, της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, με μακρά πορεία στην υπηρεσία.

Γεννήθηκε στην Ουκρανία, όταν ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία της Ρωσίας στη Συρία και, από τη θέση του, στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Θεωρείται μάλιστα το πρόσωπο που συντόνιζε τις σχέσεις μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας μισθοφόρων Wagner του Γεβγκένι Πρικόζιν. Το 2023, κατά την ανταρσία της Wagner, ήταν το πρόσωπο που μιλούσε μαζί της εκπροσωπώντας το Κρεμλίνο.

Για τις υπηρεσίες του τιμήθηκε με το μετάλλιο «Ήρωας της Ρωσίας» τον Ιούνιο του 2023.

Από το 2011 είναι πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της GRU, άρα δεύτερος στην ιεραρχία της.

Στον Αλεξέγεφ έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω της ρωσικής παρέμβασης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλε κυρώσεις για την υπόθεση της δηλητηρίασης του πρώην πράκτορα Σεργκέι Σκρίπαλ και της κόρης του στη Βρετανία το 2018, που λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους.

Ο προϊστάμενός του, ο αρχηγός της GRU, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι. Η θέση του Αλεξέγιεφ σήμαινε ότι θα είχε στενή συμμετοχή στη διεξαγωγή του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εμπλέκεται, τουλάχιστον κατά τους Ουκρανούς, στην επιλογή των στόχων εντός του εδάφους της Ουκρανίας που χτυπούν τα ρωσικά drone και οι πύραυλοι.

Θεωρείται ακόμη ένας από τους ανθρώπους που συγκρότησε, μετά το 2023, το Σώμα Εθελοντών του υπουργείου Άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει την εταιρεία μισθοφόρων Redut και τις ομάδες φανατικών οπαδών ποδοσφαιρικών Espanyola. Σε αυτό το σώμα εντάχθηκαν πολλά πρώην στελέχη της Wagner.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας αν και δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Αλεξέγεφ είναι ο τελευταίος στόχος σε μια σειρά δολοφονιών και αποπειρών δολοφονιών αξιωματούχων του στρατού και δημόσιων προσώπων στη Ρωσία. Η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Κίεβο, το οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικά μόνο από τα περιστατικά.