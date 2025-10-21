MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο

|
THESTIVAL TEAM

Η διάρρηξη της Κυριακής στο Λούβρο αποτιμήθηκε από το μουσείο την Τρίτη στα 88 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

«Η ζημιά εκτιμήθηκε από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα «εξαιρετικά εντυπωσιακό» ποσό. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το ποσό δεν συγκρίνεται με την ιστορική ζημιά που προκλήθηκε, όπως είπε στο RTL, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν τα κοσμήματα», σύμφωνα με την Le Parisien.

Δύο ημέρες μετά τη ληστεία, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τέσσερις δράστες που διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας. Η διάρρηξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο.

Τα κοσμήματα 

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που είχαν κλέψει οι δράστες μέσα σε επτά λεπτά:

Η τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς: 

louvre__6_

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

louvre__7_

Σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς:

louvre__1_

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης. 

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας:

louvre__2_

Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:

Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο - Δεν θα κερδίσουν το ποσό αν τα λιώσουν, λέει η εισαγγελέας

Καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη: 

Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο - Δεν θα κερδίσουν το ποσό αν τα λιώσουν, λέει η εισαγγελέας

Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

louvre__4_

Καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

louvre__5_

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Γαλλία Λούβρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Οι σχέσεις με την Άννα Βίσση και η μετά θάνατον επιθυμία του – “Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Μητέρα Κυριακής Γρίβα: “Η μεταφορά της κυρίας Βανδή είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Λοβέρδος για ΠΑΣΟΚ : Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται με τίποτα

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ξεκινούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του York στην Ελλάδα – Έρχονται Τμήματα Νομικής και Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη