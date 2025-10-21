Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο

Η διάρρηξη της Κυριακής στο Λούβρο αποτιμήθηκε από το μουσείο την Τρίτη στα 88 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

«Η ζημιά εκτιμήθηκε από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα «εξαιρετικά εντυπωσιακό» ποσό. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το ποσό δεν συγκρίνεται με την ιστορική ζημιά που προκλήθηκε, όπως είπε στο RTL, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν τα κοσμήματα», σύμφωνα με την Le Parisien.

Δύο ημέρες μετά τη ληστεία, η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τέσσερις δράστες που διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας. Η διάρρηξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο.

Τα κοσμήματα

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που είχαν κλέψει οι δράστες μέσα σε επτά λεπτά:

Η τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς:

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.



Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας:

Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:



Καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη:

Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.