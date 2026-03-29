Σάλος για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Να μετριάσουν τον σάλο που προκλήθηκε προσπαθούν οι Ισραηλινοί μετά την απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων από την ισραηλινή αστυνομία.

Από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς όπως είπε κι οι λατρευτικοί τόποι έχουν γίνει στόχος των ιρανικών επιθέσεων.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε οι πιστοί να τελούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους με ασφάλεια.

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην λατρεύουν τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει.

Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του. Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο για να επιτρέψουν στους ηγέτες των εκκλησιών να λατρεύουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The Israeli Prime Minister's Office:

"Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three monotheistic religions in Jerusalem with ballistic missiles. In one strike, missile fragments crashed meters from the Church of the Holy Sepulchre. As a… https://t.co/08butlrOdg March 29, 2026

Νωρίτερα, την έντονη αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε η απόφαση της Ισραηλινής αστυνομίας να μην επιτρέψει στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο.

«Καταδικάζω την απόφαση της αστυνομίας του Ισραήλ που θέτει σε αμφιβολία τα συμφωνημένα για την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, η ελεύθερη άσκηση των οποίων θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη στην Ιερουσαλήμ», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

Μελόνι και Ταγιάνι αντιδρούν στην απαγόρευση στον Πανάγιο Τάφο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:



«Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία».



Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.



Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης».



Ακατανόητη η απόφαση του Ισραήλ για απαγόρευση εισόδου καθολικών κληρικών στον Πανάγιο Τάφο λέει ο αμερικανός πρέσβης στη χώρα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, λέει ότι η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει σε ανώτερους καθολικούς κληρικούς να προσκυνήσουν στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων είναι «δύσκολο να κατανοηθεί ή να δικαιολογηθεί».



«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, λέει ο Χάκαμπι στο X, «να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και σε τρεις άλλους ιερείς την είσοδο στην Εκκλησία για να προσφέρουν ευλογία την Κυριακή των Βαΐων είναι μια ατυχής υπέρβαση που έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο».



«Οι οδηγίες της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου περιορίζουν τυχόν συγκεντρώσεις σε 50 άτομα ή λιγότερο», συνεχίζει. «Οι τέσσερις εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας ήταν πολύ κάτω από αυτόν τον περιορισμό. Δηλώσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ δείχνουν ότι η ενέργεια για την απαγόρευση της εισόδου του Καρδινάλιου Πιτσαμπάλα στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου έγινε για λόγους ασφαλείας, αλλά οι εκκλησίες, οι συναγωγές και τα τζαμιά σε όλη την Ιερουσαλήμ έχουν συναντήσει τους περιορισμούς των 50 ατόμων ή λιγότερο».

My statement re Prohibiting the Latin Patriarch of entering Church of Holy Sepulcher on Palm Sunday:

While all Holy sites in the Old City are closed due to safety concerns for mass gatherings including the Western Wall, Church of the Holy Sepulcher and Al Aqsa Mosque, the action… — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 29, 2026

«Το να απαγορεύεται στον Πατριάρχη η είσοδος στην Εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων για μια ιδιωτική τελετή είναι δύσκολο να κατανοηθεί ή να δικαιολογηθεί. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τον Πατριάρχη για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέσο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Μεγάλης Εβδομάδας».



Οι οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου επιτρέπουν συγκεντρώσεις έως και 50 ατόμων μόνο εάν υπάρχει καταφύγιο βομβών σε κοντινή απόσταση, στο οποίο μπορεί να φτάσει κανείς εγκαίρως. Δεν είναι σαφές εάν υπάρχει τέτοιος χώρος κοντά στον Πανάγιο Τάφο.



Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.



Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.



Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου. Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.