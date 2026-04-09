Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να έχει ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Φωτογραφία: Intime
Το ΝΑΤΟ θα ήταν διατεθειμένο να παίξει έναν ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εάν είναι σε θέση να το κάνει, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

“Εάν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, προφανώς τότε δεν υπάρχει λόγος να μην βοηθήσουμε”, τόνισε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Ουάσινγκτον.

Επιπλέον σημείωσε πως “τα κράτη μέλη κάνουν όλα όσα έχει ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της στρατιωτικής συμμαχίας, ακόμη και εάν μερικά παρουσίασαν αρχικά μια “μικρή βραδύτητα” στην παροχή υποστήριξης στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.”

“Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν επιμελητειακή και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, μερικοί σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, αν μη τι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, εξεπλάγησαν λίγο επίσης. Για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης για τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους”, δήλωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσινγκτον.

“Αλλά αυτό που βλέπω, όταν κοιτάζω όλη την Ευρώπη σήμερα, είναι οι σύμμαχοι που παρέχουν πολύ μεγάλη υποστήριξη”, πρόσθεσε. “Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ακούσει και ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ”.

Τα σχόλια του Ρούτε διατυπώθηκαν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη. Ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας έχει ενημερώσει ορισμένες πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.

Μαρκ Ρούτε

