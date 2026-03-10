MENOY

Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ

Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους των πυραύλων που χρησιμοποιούνται από την Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

