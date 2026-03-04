Reuters: Αμερικανικό το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως ήταν πίσω από την επίθεση που δέχθηκε ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, με συνέπεια τη βύθιση του πλοίου.

Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές του, Αμερικανικό είναι το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο και ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα.

Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το πλοίο δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σαφές ποιος επιτέθηκε στο πλοίο.