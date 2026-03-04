MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα: Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα, τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

THESTIVAL TEAM

Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων, ενώ 78 έχουν τραυματισθεί από επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, είπαν σήμερα στο Ρόιτερς πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Ο υπουργός δεν είχε διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης σ’ αυτό το πολεμικό πλοίο.

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια αυτού του ναυαγίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σρι Λάνκα Υποβρύχιο Φρεγάτα

