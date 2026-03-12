Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: “Παράνομη” η ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα

Κλιμακώνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία με φόντο την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας στα νησιά του Αιγαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και το γεγονός πως η Κύπρος μπήκε στο στόχαστρο επιθέσεων με drones.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει παράνομη την ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο και υποστηρίζει πως “δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών”

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου

“Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών, και ότι έχουμε λάβει τα ανάλογα απαραίτητα μέτρα”.