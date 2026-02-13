MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

THESTIVAL TEAM

Ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι άλλων στη Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών του λιμανιού και του σιδηροδρομικού δικτύου», ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία πρόσθεσε ότι επίθεση δέχθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Παράλληλα Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε ση διάρκεια της νύκτας εναντίον της χώρας τους με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό στο Κίεβο, αλλά και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ στη Ρωσία ουκρανικά drones έπληξαν σπίτια και βιομηχανικές υποδομές στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι πολλά σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στην πόλη Βόλγκογκραντ και γειτονικές περιοχές, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, drone έπληξαν βιομηχανικές επιχειρήσεις στην πόλη και την περιφέρεια, αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται στην Βόλγκογκραντ και ανήκει στην εταιρεία Lukoil ανέστειλε τις δραστηριότητές του προχθές, Τετάρτη, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

