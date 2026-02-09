Πλημμύρες “σαρώνουν” το Μαρόκο: Πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους – Δείτε βίντεο

Στο βόρειο Μαρόκο, σφοδρές πλημμύρες έχουν αναγκάσει πάνω από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.

#scene #Aerial shots of flooded 🇲🇦Moroccan town amid severe weather; More than 150,000 people have been evacuated in this part of the country. pic.twitter.com/xChWKywA71 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) February 7, 2026

Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

08.02.2026#Morocco

For the eleventh day in a row, authorities continue to evacuate residents of four provinces affected by floods and heavy rains. The Oued El Makhazine Dam was filled to 156% of its capacity for the first time. pic.twitter.com/zEqPzluomK — Climate Review (@ClimateRe50366) February 9, 2026

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.