Πεσκόφ: Ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής φλέγεται, πολύ αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία

«Παρατηρούμε ότι το επίπεδο της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η περιοχή φλέγεται», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτές είναι όλες πολύ επικίνδυνες και αρνητικές επιπτώσεις της επιθετικότητας που απελευθερώθηκε εναντίον του Ιράν. Η σύγκρουση γεωγραφικά έχει επεκταθεί και σήμερα είμαστε όλοι ενήμεροι για τις επιπτώσεις που έχουμε, περιλαμβανομένων των πολύ, πολύ αρνητικών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία», επεσήμανε.

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται τόσο από πλευράς γεωγραφικού όσο και οικονομικού αντίκτυπου, ενώ ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής «φλέγεται» εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων με στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με μια υβριστική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα του Καθολικού Πάσχα, απείλησε το Ιράν να στοχοθετήσει τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας αύριο Τρίτη αν δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ.

Όταν ο Πεσκόφ ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία τα είδε, αλλά το Κρεμλίνο προτιμά να μην τα σχολιάσει άμεσα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Συνελήφθη 36χρονη που έκρυψε ναρκωτικά στα γεννητικά της όργανα για να τα περάσει στον ισοβίτη φίλο της

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Αίολος επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Πληροφορίες ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο γιατρός Αντώνης Σαλμανίδης

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: “Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά” – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε εκκλησία στον Λαγκαδά – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο