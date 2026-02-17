MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Το κοινοβούλιο καθαίρεσε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί

THESTIVAL TEAM

Το περουβιανό κοινοβούλιο καθαίρεσε σήμερα τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας Χοσέ Χερί, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για αθέμιτη άσκηση επιρροής, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο 39χρονος Χοσέ Χερί είχε διαδεχθεί στις 10 Οκτωβρίου την Ντίνα Μπολουάρτε – η οποία απομακρύνθηκε από την προεδρία του Περού ύστερα από κύμα διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανασφάλεια στο κράτος των Άνδεων – με σκοπό να παραμείνει στον προεδρικό θώκο μέχρι τον Ιούλιο όταν θα αναλάμβανε καθήκοντα ο νικητής των προσεχών εκλογών.

Περού

