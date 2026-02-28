MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν εικόνες από τις επιθέσεις στο Ιράν – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι έκρυθμη και τα πλήγματα προς το Ιράν αλλά και από αυτό να μην σταματούν, οι ΗΠΑ, έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει εκτοξεύσεις πυραύλων και απογειώσεις μαχητικών από πολεμικό πλοίο, στο πλαίσιο της επιχείρησης στο Ιράν, κατά την οποία φαίνεται ότι έχει χάσει τη ζωή του και ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα είπε στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, πρώτης ημέρας της σύρραξης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το βίντεο παρουσιάζει επίσης πλήγματα σε διάφορους στόχους, οι οποίοι δεν κατονομάζονται.

Για πρώτη φορά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά για να επιτεθεί στο Ιράν, εφαρμόζοντας μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

“Η μονάδα Task Force Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης και χαμηλού κόστους”, δήλωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενο σε μια μονάδα των αμερικανικών δυνάμεων που δημιουργήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες μετά την αντεπίθεση του Ιράν με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. “Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις”, δήλωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση (U.S. Central Command / CENTCOM).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κ. Τασούλας: Το δυστύχημα των Τεμπών είναι μια τραγωδία που αναζητεί Δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και ορίζουν οι νόμοι

ΔΕΘ 15 ώρες πριν

Έρχεται από σήμερα η Artozyma στη ΔΕΘ με 220 εκθέτες από 21 χώρες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν – Εκρήξεις στη Τεχεράνη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, πιο δυνατή η πόλη στη Super League

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν και Κόστα: Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λαρεντζάκης: Πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα