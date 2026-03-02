Ιράν- Φρουροί της Επανάστασης: Θα επιτεθούμε με περισσότερους πυραύλους στην Κύπρο, μέχρι οι Αμερικανοί να φύγουν από το νησί

Στο στόχαστρο του Ιράν έχει μπει η Κύπρος με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με μεγαλύτερα χτυπήματα το νησί και ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εκτός ελέγχου.

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Σε συναγερμό η Κύπρος – Δύο φρεγάτες και δύο F-16 στέλνει η Ελλάδα

Δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ σηκώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα και με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται την Κυπριακή δημόσια τηλεόραση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και η κατάσταση συναγερμού στην Κύπρο έχει θέσει σε επιφυλακή και την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων» και μία ακόμη φρεγάτα, καθώς και δύο F-16, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επίσης, αποστέλλεται στην Κύπρο ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, για να συνδράμουν στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.