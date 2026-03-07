Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα από αναχαίτιση ιρανικού βλήματος πάνω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, αργά το βράδυ του Σαββάτου, συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν σε όχημα στην περιοχή Barsha, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας οδηγός ασιατικής καταγωγής.



Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι, αφού θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με τον θάνατο του οδηγού, ο αριθμός των νεκρών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον σε τέσσερις. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα θύματα ήταν αλλοδαποί.

BREAKING:



🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM March 7, 2026

Πηγή: protothema.gr