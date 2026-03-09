Ο Τραμπ δήλωσε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου απόψε

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα στο Μαϊάμι, προτού επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Όπως ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, η συνέντευξη Τύπου θα διεξαχθεί γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 23:30 στην Ελλάδα.

«Το μήλο πέφτει κάτω απ’τη μηλιά», σχολιάζει το ισραηλινό ΥΠΕΞ την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «ένας ακόμη τύραννος που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Τα χέρια του Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος έτοιμος να διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου, με τίτλο «Το μήλο πέφτει κάτω απ’τη μηλιά».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Ο 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.