Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως δεν τον ικανοποιεί το επίπεδο εφοδιασμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με οπλικά συστήματα αιχμής

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες Δευτέρα να μην είναι ικανοποιημένος με το επίπεδο εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ με όπλα αιχμής, επικρίνοντας ως προς αυτό τις «δωρεές» που έκανε ο δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τα όπλα αιχμής «δεν είμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να είμαστε», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον κ. Μπάιντεν ότι «χάριζε δωρεάν» όπλα και πυρομαχικά «υψηλού επιπέδου» στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι — χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, ούτε να αναφερθεί στον πόλεμο στον οποίο έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.