MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Θα εκδικηθούμε την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για αντίποινα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία ακόμα συνέντευξή του, λέγοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που τις τελευταίες ώρες έχει δώσει συνέντευξη σχεδόν σε όλα τα βασικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του, ρωτήθηκε για την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και μίλησε για «αντίποινα» που θα μάθουμε «σύντομα».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης και μικροφθορές στην αμερικανική πρεσβεία στο βασίλειο κατόπιν επιδρομής δυο drones.

Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία του Ριάντ

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση από δυο drones (…) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να «αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας επίθεσης» στην εγκατάσταση.

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Ριάντ κάλεσε επίσης τους ιρλανδούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εξαιτίας των επιθέσεων σε εξέλιξη.

Αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πρύτανης ΔΙΠΑΕ: Καμία συνάντηση για παραχώρηση στρεμμάτων του Πανεπιστημίου για μετεγκατάσταση της ΔΕΘ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Έπρεπε να μείνω με το παιδί στο νοσοκομείο – Κάθε φορά που βλέπω το Παίδων…

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Την παρακαλούσα να μιλήσει, αλλά δεν ήθελε να περιμένει άλλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Επίσημη η λήξη συνεργασίας με τον Φορμπς