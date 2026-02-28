Ντόναλντ Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του:

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».

Νωρίτερα ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν σε δηλώσεις τους ότι ο Χαμενεΐ έχει εξοντωθεί και ότι «το πτώμα του ανασύρθηκε από τα ερείπια του παλατιού του».

Συγκεκριμένα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων. Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκε η σορός του.

Την ίδια ώρα ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Νετανιάχου είδε φωτογραφίες της σορού του Χαμενεΐ.

Επιπλέον, ο Γέχιελ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ενημέρωσε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο συγκρότημα όπου βρισκόταν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε νωρίτερα στο διάγγελμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του ενώ νωρίτερα διέψευδε τις πληροφορίες που έλεγαν ότι έχει σκοτωθεί.