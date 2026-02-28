Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν ήθελε πραγματικά μια συμφωνία, γι΄ αυτό επιτεθήκαμε

Συνέντευξη στο Channel 12 παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και περιέγραψε πως έφτασε στην απόφαση για επίθεση στο Ιράν το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026).

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν δεν επιδίωκε ουσιαστικά συμφωνία και για αυτό τον λόγο αποφάσισε να δράσει και να επιτεθεί κατά της Τεχεράνης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «πλησίαζαν σε συμφωνία και στη συνέχεια υποχωρούσαν, ξανά και ξανά» και πως κατέληξε στο συμπέρασμα πως «δεν ήθελαν πραγματικά μια συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως είχε ξεκινήσει να προετοιμάζει ομιλία την προηγούμενη ημέρα και ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παραθέσουν όλες τις επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια.

«Είδα ότι σχεδόν κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό. Ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον», ανέφερε ενώ υποστήριξε πως αν οι ΗΠΑ δεν είχαν χτυπήσει τον Ιούνιο το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου», τότε «θα είχε πυρηνικό όπλο».