Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 89 απαχθέντες που αγνοούνταν μετά τις πρόσφατες εφόδους ενόπλων σε εκκλησίες της πολιτείας Καντούνα

THESTIVAL TEAM

Απελευθερώθηκαν οι 89 απαχθέντες που αγνοούνταν από τα μέσα Ιανουαρίου μετά τις εφόδους ενόπλων σε εκκλησίες της πολιτείας Καντούνα στη βόρεια Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι διασωθέντες – μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά – συνοδεύονταν από δυνάμεις ασφαλείας κατά την άφιξή τους με λεωφορεία στην πόλη Καντούνα, όπου τους περίμενε ο κυβερνήτης Ούμπα Σάνι.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανέφερε ότι 183 άνθρωποι απήχθησαν κατά την επίθεση της 18ης Ιανουαρίου, διευκρινίζοντας πως 11 εξ αυτών κατάφεραν να διαφύγουν, 83 επέστρεψαν στα σπίτια τους πριν από τρεις ημέρες, ενώ 89 διασώθηκαν χθες Τετάρτη ή σήμερα το πρωί.

Οι συνθήκες της απελευθέρωσής τους δεν έχουν αποκαλυφθεί. Η καταβολή λύτρων είναι παράνομη στη Νιγηρία, αλλά η κυβέρνηση φέρεται να έχει καταφύγει σε αυτήν τη λύση, σε αρκετές περιπτώσεις απαγωγών.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου, ο οποίος ήταν στο πλευρό μας από την πρώτη ημέρα και συνεργάστηκε στενά μαζί μου. Μου τηλεφώνησε πάνω από 45 φορές από τότε που συνέβη αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Καντούνα.

Η βόρεια Νιγηρία μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «διωγμό» χριστιανών στην αφρικανική χώρα, με τη νιγηριανή κυβέρνηση να αρνείται τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως τζιχαντιστικές και άλλες ένοπλες οργανώσεις εξαπολύουν επιθέσεις τόσο εναντίον χριστιανών όσο και εναντίον μουσουλμάνων.

Στις 25 Δεκεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ). Οι νιγηριανές αρχές ανέφεραν πως ενέκριναν και συντόνισαν με την Ουάσινγκτον την στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Σοκότο, κατά την οποία σκοτώθηκαν «πολλοί» μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νιγηρία

