Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες έφυγαν από τα σπίτια τους λόγω κυκλώνα που πλησίαζε στο Βόρειο Νησί της χώρας

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Νέα Ζηλανδία, ενώ εκατοντάδες υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω κυκλώνα που πλησίαζε στο Βόρειο Νησί της χώρας, ενώ αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν στη διάρκεια της μέρας.

Ο κυκλώνας Βαϊάνου έφερε καταστροφικούς ανέμους ταχύτητας άνω των 130 χιλιομέτρων την ώρα, ισχυρές βροχές και θαλασσοταραχή προτού ακόμη φτάσει όπως αναμενόταν στις ακτές σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας MetService.

Οι αρχές έχουν θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάφορες περιοχές και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους στην κόκκινη βαθμίδα, που είναι η υψηλότερη και χρησιμοποιείται μόνον για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κυκλώνας κινείται «περισσότερο προς τις παρυφές» του Βορείου Νησιού, επιτρέποντας στο Όκλαντ, την πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, να γλιτώσει από τις χειρότερες συνθήκες, δήλωσε ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων Μαρκ Μίτσελ. Ωστόσο ισχυρότεροι άνεμοι και θαλασσοταραχή εξακολουθούν να αναμένονται όταν θα διασχίσει την ακτή.

«Κινείται περισσότερο προς τις παρυφές και περισσότερο προς τα ανατολικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε δει ακριβώς την ένταση για την οποία είχαμε προετοιμαστεί ή αυτό που πιστεύαμε πως θα μας έπληττε. Άρα αυτό είναι μια καλή είδηση», σημείωσε ο ίδιος.

«Όσον αφορά αυτό που θα αναμένουμε τις επόμενες 12 ώρες είναι να δούμε λίγη μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο κυκλώνας θα αρχίσει να κατεβαίνει και να φτάνει πιο κοντά», πρόσθεσε.

Ο συνδυασμός της απογευματινής παλίρροιας και των μεγάλων κυμάτων από την καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει παράκτια πλημμύρα, προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η ώρα κατά την οποία θα χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή ήταν από τις 14:00 τοπική ώρα και μετά.

Η έλευση του κυκλώνα υποχρέωσε εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και μέχρι στιγμής είχε προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε περίπου 5.000 νοικοκυριά, με την παροχή να έχει αποκατασταθεί μέχρι στιγμής σε περίπου 2.000, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Για να συμβάλλουν στις απομακρύνσεις κατοίκων έχουν αναπτυχθεί μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και βαρύς εξοπλισμός.

Η μετεωρολογική υπηρεσία MetService ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιοχές και 24ωρη βροχόπτωση συνολικά άνω των 100 χιλιοστών στην πόλη Γουανγκαρέι.

Ο Βαϊάνου ξύπνησε μνήμες από τον κυκλώνα Γκάμπριελ του 2023, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους ενώ είχε υποχρεώσει χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη Νέα Ζηλανδία αυτόν τον αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ