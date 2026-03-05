Να διαλέξουν στρατόπεδο “Ισραήλ – ΗΠΑ ή Ιράν” κάλεσε τους Κούρδους ο Ντόναλντ Τραμπ

«Εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη των ΗΠΑ» και άλλες μορφές υποστήριξης πρόσφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες αυτήν την εβδομάδα για να υποκινήσει μια εξέγερση κατά του καθεστώτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Οι πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, αναφέρουν πως Τραμπ επικοινώνησε τις προηγούμενες ημέρες με Κούρδους ηγέτες από το Ιράν και την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν (PUK), το αίτημα της Ουάσινγκτον προς τους Κούρδους του Ιράκ ήταν «να ανοίξουν το δρόμο και να μην εμποδίσουν τις ιρανικές κουρδικές ομάδες εντός του Ιράκ», παρέχοντας παράλληλα και λογιστική υποστήριξη. Η PUK είναι το ένα από τα δύο μεγάλα κουρδικά κόμματα του Ιράκ και θεωρείται γενικά πιο κοντά στο Ιράν και πιο απομακρυσμένο από το Ισραήλ σε σύγκριση με το αντίπαλο κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (KDP).

«Ο Τραμπ ήταν σαφής» δήλωσε το στέλεχος της PUK αναφερόμενος στην συνομιλία του Αμερικανού προέδρου την Κυριακή με τον Μπαφέρ Ταλαμπάνι, ηγέτη της Ένωσης. «Μας είπε ότι οι Κούρδοι πρέπει να επιλέξουν στρατόπεδο σε αυτήν τη μάχη — είτε με την Αμερική και το Ισραήλ, είτε με το Ιράν».

Ο Τραμπ επικοινώνησε επίσης και με τον επικεφαλής του KDP, Μασούντ Μπαρζανί. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του κόμματός του ανέφερε στην Washington Post ότι ο Τραμπ του μετέφερε ένα παρόμοιο μήνυμα, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται για το ποιος έχει πιο ενεργές ένοπλες πολιτοφυλακές για να περάσουν στο Ιράν, αλλά για το ποιος έχει μεγαλύτερη υποστήριξη από μέσα» στη χώρα.

Η κατάσταση για τους Κούρδους του Ιράν και του Ιράκ είναι δύσκολη. Οι ΗΠΑ έχουν στηρίξει τους Κούρδους στο Ιράκ και στη Συρία, ωστόσο πολλές φορές έχουν δώσει προτεραιότητα στα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατικών αντιπάλων των Κούρδων. Οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν καταλήξει σε έναν αβέβαιο συμβιβασμό με το Ιράν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να μην υποστηρίζουν επιθέσεις εναντίον της άλλης.

Οι Κούρδοι του Ιράν, αν η νυν κυβέρνηση παραμείνει στην εξουσία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αντίποινα.

Σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν αναφορές για την έναρξη επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις τη νύχτα, οι οποίες αργότερα αποσύρθηκαν.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ευαίσθητη θέση» δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της PUK. «Εάν αυτή η επίθεση στο έδαφος αποτύχει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ιράν εναντίον της περιοχής του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να απορρίψουμε απλά το αίτημα του Τραμπ — ειδικά όταν μας καλεί προσωπικά και το ζητάει».



Την ίδια ώρα, πάντως, το θέμα δείχνει να περιπλέκεται περισσότερο, καθώς την Πέμπτη η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε πως απορρίπτει «οποιαδήποτε χρήση τους εδάφους της χώρας για επίθεση σε γειτονικές χώρες»



Ο πρόεδρος και το κοινοβούλιο του Ιράκ δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι «απορρίπτουν οποιαδήποτε χρήση του εδάφους της χώρας για την επίθεση σε γειτονικές χώρες» και πρόσθεσαν ότι αντιτίθενται σε επιθέσεις κατά της χώρας και του ιρακινού Κουρδιστάν.



Η κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι το Ιράκ έχει «κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή» και ότι «η διπλωματική λύση είναι ο καλύτερος τρόπος για να σωθεί από τη σοβαρή σύγκρουση».